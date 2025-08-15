Dólar recua na esteira de perdas no exterior com dados e encontro entre Trump e Putin no radar

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha baixa de 0,44%, a R$5,410 na venda.

Os movimentos do real nesta sessão tinham como pano de fundo a fraqueza da divisa dos EUA no exterior, uma vez que os investidores pareciam estar se desfazendo do dólar enquanto analisavam a publicação de novos indicadores econômicos da maior economia do mundo.

Mais cedo, o governo dos EUA informou que os preços de importados tiveram uma alta inesperada em julho, a 0,4%, ante uma queda de 0,1% no mês anterior e contra a expectativa de estabilidade em projeção de economistas consultados pela Reuters.

O resultado foi mais um sinal de que as tarifas comerciais do presidente dos EUA, Donald Trump, possam estar finalmente impactando os preços no país, o que pode, em breve, alcançar os consumidores norte-americanos. Na véspera, números de preços ao produtor acima do esperado já haviam sinalizado isso.

Em outro relatório, as vendas no varejo dos EUA subiram de forma sólida em julho, impulsionadas pela forte demanda por veículos automotores e por promoções de varejistas. As vendas cresceram 0,5% no mês passado, após alta revisada para cima de 0,9% em junho.

Com isso, operadores reduziram momentaneamente suas apostas sobre um corte na taxa de juros pelo Federal Reserve em setembro para uma chance de 88%, segundo dados de LSEG. Minutos depois, a probabilidade voltou a ficar em 93%, mesmo patamar da véspera, mas ainda abaixo dos 100% observados nesta semana.