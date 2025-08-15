Dow Jones atinge máxima recorde com ganhos da UnitedHealth; dados dos EUA em foco

(Reuters) - O índice Dow Jones atingiu brevemente uma máxima recorde nesta sexta-feira, com as ações da UnitedHealth saltando depois que a Berkshire Hathaway aumentou sua participação na seguradora de saúde, enquanto os investidores analisavam dados para avaliar o caminho da política monetária do Federal Reserve neste ano.

A UnitedHealth Group avançava 11,6%, atingindo uma máxima de mais de dois meses, depois que a empresa de Warren Buffett revelou um novo investimento na seguradora, enquanto a Scion Asset Management, de Michael Burry, também se tornou mais otimista em relação à empresa.

O aumento dos custos no setor de saúde em geral e a queda de cerca de 40% nas ações da UnitedHealth, a maior empresa do setor, neste ano, deixaram o Dow Jones atrasado em relação a seus pares de Wall Street no caminho para máximas recordes