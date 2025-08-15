Dow Jones atinge máxima recorde com ganhos da UnitedHealth; dados dos EUA em foco

(Reuters) - O índice Dow Jones atingiu brevemente uma máxima recorde nesta sexta-feira, com as ações da UnitedHealth saltando depois que a Berkshire Hathaway aumentou sua participação na seguradora de saúde, enquanto os investidores analisavam dados para avaliar o caminho da política monetária do Federal Reserve neste ano.
A UnitedHealth Group avançava 11,6%, atingindo uma máxima de mais de dois meses, depois que a empresa de Warren Buffett revelou um novo investimento na seguradora, enquanto a Scion Asset Management, de Michael Burry, também se tornou mais otimista em relação à empresa.
O aumento dos custos no setor de saúde em geral e a queda de cerca de 40% nas ações da UnitedHealth, a maior empresa do setor, neste ano, deixaram o Dow Jones atrasado em relação a seus pares de Wall Street no caminho para máximas recordes
Nesta semana, entretanto, o setor de saúde tem o melhor desempenho no S&P 500 e está a caminho de seu melhor desempenho semanal desde outubro de 2022.
Um relatório mostrou que as vendas no varejo em julho subiram conforme o esperado, mas o índice da Universidade de Michigan que acompanha a confiança do consumidor caiu mais do que o esperado com o aumento das expectativas de inflação.
"Enquanto os gastos dos consumidores se mantiverem e as empresas conseguirem reter trabalhadores, o volante do motor pode continuar a girar, aumentando os lucros das empresas e os preços das ações", disse Chris Zaccarelli, diretor de investimentos da Northlight Asset Management.
O Dow Jones subia 0,07%, a 44.942,44 pontos. O S&P 500 tinha queda de 0,29%, a 6.450,03 pontos, enquanto o Nasdaq Composite recuava 0,44%, a 21.615,19 pontos.
Os índices acionários dos EUA estão a caminho de sua segunda semana de ganhos, impulsionados pelas expectativas de que o Fed poderá reiniciar seu ciclo de afrouxamento da política monetária com um corte de 25 pontos-base na taxa de juros em setembro.
(Reportagem de Sanchayaita Roy e Johann M Cherian em Bengaluru)
