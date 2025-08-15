Eletrobras altera nível de segurança de barragem de usina no Teles Pires para alerta

No momento da operação de compra, a usina tinha nível de segurança de barragem de "atenção", entre os quatro possíveis (normal, atenção, alerta e emergência).

A Eletrobras disse que foi comunicada, em 14 de junho, sobre rompimento de dreno da usina. Acrescentou que também recebeu informação de que, durante manutenção em fevereiro, houve "intercorrência em um deles (drenos), que segue operacional".

Segundo a companhia, um painel de especialistas externos contratados recomendou a redução do nível de reservatório da hidrelétrica, medida que já está em curso, "em razão da recorrência de eventos similares e em espaços de tempo reduzidos, acompanhados de saída de material do subsolo na área da barragem".

Já a alteração do status da barragem para "alerta" deflagra ações previstas de "Plano de Ação Emergencial", que garante que os órgãos e entidades competentes, públicos e privados, bem como as comunidades afetadas, "possam receber as devidas informações sobre a usina de maneira naturalmente transparente e tempestiva, reforçando o compromisso inafastável e prioritário da empresa com a segurança das pessoas, do meio ambiente, e de suas instalações", disse a Eletrobras.

A elétrica afirmou ainda que a usina opera dentro das normas de segurança exigidas pela legislação em vigor e com o devido acompanhamento dos órgãos competentes. Também disse que vinha tomando medidas para elevar a segurança da barragem para "normal".

(Por Letícia Fucuchima)