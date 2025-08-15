Em inauguração de fábrica da GWM, Lula diz que não faz mal empresas saírem do país porque outras estão chegando

SÃO PAULO (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comemorou nesta sexta-feira a chegada de empresas chinesas no Brasil durante a inauguração da fábrica da montadora GWM em Iracemápolis (SP), em oposição a montadoras de outros países que encerraram operações no país.

"Enquanto uma empresa americana como a Ford vai embora do Brasil, enquanto a Mercedes-Benz, empresa alemã, vai embora, o que acontece é outra empresa chinesa pra cá", disse Lula.

"Quem quiser sair, que saia, quem quiser vir, nós estaremos de braços e coração aberto, esperando todos que quiserem vir aqui", acrescentou.