Estoques empresariais nos EUA aumentam como esperado em junho

WASHINGTON (Reuters) - Os estoques das empresas dos Estados Unidos subiram como esperado em junho, impulsionados pelo aumento dos estoques de veículos automotores.

Os estoques aumentaram 0,2% após permanecerem inalterados em maio, informou o Census Bureau do Departamento de Comércio nesta sexta-feira. Os estoques são um componente-chave do Produto Interno Bruto e um dos mais voláteis. Eles aumentaram 1,6% em relação ao ano anterior.

Os estoques diminuíram a uma taxa anualizada de US$26,0 bilhões no segundo trimestre, subtraindo 3,17 pontos percentuais do crescimento do PIB. Essa redução foi mais do que compensada por um déficit comercial menor, uma vez que o fluxo de importações relacionado às tarifas diminuiu.