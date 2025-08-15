Gol reduz prejuízo para R$1,53 bi no 2º tri

(Reuters) - A companhia aérea Gol encerrou o segundo trimestre com prejuízo líquido de R$1,53 bilhão, reduzindo em mais que a metade o resultado negativo de R$3,9 bilhões sofrido um ano antes.

A empresa teve um resultado operacional medido pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) de R$382 milhões, menos 6,7% ano a ano.

Em termos recorrentes, o Ebitda chegou a R$1,13 bilhão, alta de 67,7%, com a margem avançando de 17,2% para 23,4%.