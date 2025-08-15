GWM inaugura fábrica no Brasil e anuncia construção de centro de P&D

SÃO PAULO (Reuters) - A chinesa GWM inaugurou oficialmente nesta sexta-feira, em cerimônia com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sua fábrica em Iracemápolis, no interior de São Paulo, mesmo lugar onde também será construído o primeiro centro de pesquisa e desenvolvimento (P&D) da montadora na América do Sul.

A fábrica em Iracemápolis é a primeira unidade produtiva da GWM nas Américas e no Hemisfério Sul, de acordo com a montadora, e a terceira fora da China com base completa de produção, junto às bases da empresa na Rússia e na Tailândia. O local é onde funcionava a antiga fábrica de carros da alemã Mercedes-Benz.

A GWM, cujos investimentos no Brasil chegarão a R$10 bilhões em dez anos -- sendo uma primeira fase de R$4 bilhões que vai até 2026 -- disse que vai iniciar sua operação em Iracemápolis com três modelos confirmados: o SUV híbrido Haval H6, a picape média Poer P30 e o SUV de sete lugares Haval H9.