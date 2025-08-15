Ibovespa fecha quase estável com resiliência do BB apesar de tombo no lucro

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou quase estável nesta sexta-feira, com agentes financeiros repercutindo uma nova batelada de resultados, incluindo os números de Banco do Brasil, cujas ações avançaram mesmo após tombo de 60% no lucro, enquanto Embraer pressionou negativamente.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa cedeu 0,08%, a 136.239,94 pontos, de acordo com dados preliminares, marcando 135.583,07 pontos na mínima e 136.431,44 pontos na máxima do dia. Na semana, acumulou um acréscimo de 0,24%.