Ibovespa hesita na abertura com bateria de balanços

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa hesitava nos primeiros negócios desta sexta-feira, em meio a uma nova bateria de resultados corporativos, incluindo o do Banco do Brasil, que viu o lucro desabar 60%, enquanto cortou previsões e reduziu o payout para 2025.

Às 10h06, o Ibovespa tinha variação negativa de 0,06% a 136.272,43 pontos. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, em 15 de outubro, recuava 0,34%.

(Por Paula Arend Laier)