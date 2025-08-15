Ibovespa recua em meio a balanços em pregão com vencimento de opções

DESTAQUES

- BANCO DO BRASIL ON mostrava acréscimo de 0,5%, já tendo trocado de sinal durante o pregão, em meio à repercussão do balanço com tombo de 60% no lucro do segundo trimestre, pressionado pelo agro, enquanto o ROE desabou a 8,7%. O BB também atualizou projeções para 2025 e cortou previsão para lucro, enquanto reduziu o payout a 30%. A CEO afirmou que o terceiro trimestre ainda deve vir "estressado", mas a margem financeira bruta deve ajudar no final do ano.

- NUBANK, que tem as ações listadas nos Estados Unidos disparava 10,62%, após reportar lucro líquido de US$637 milhões no segundo trimestre, um aumento de 42% em relação ao ano anterior em uma base neutra de câmbio. O ROE atingiu 28%, igualando o nível divulgado no ano anterior.

- BANRISUL PNB, que não está no Ibovespa, saltava 6,76%, tendo no radar aumento de 52,7% ano a ano do lucro líquido do segundo trimestre para R$377,7 milhões. A margem financeira subiu cerca de 10%, para R$1,64 bilhão, enquanto o ROE ajustado anualizado cresceu de 9,9% para 14,3%.

- BRF ON subia 4,08%, na esteira do balanço da maior exportadora de frango do mundo, com lucro de R$735 milhões (US$136 milhões) no segundo trimestre, apesar dos impactos causados por um surto de gripe aviária em maio, que levou a restrições comerciais. A companhia estimou que China e União Europeia retomarão a compra de produtos de frango do Brasil "em questão de dias ou semanas".

- MARFRIG ON valorizava-se 2,51%, tendo também o resultado do segundo trimestre de pano de fundo, com um lucro líquido atribuído ao controlador de R$85 milhões, um crescimento de 13% em relação ao mesmo período no ano passado. O Ebitda ajustado da companhia totalizou R$3 bilhões no período, queda de 10,8% na mesma comparação, mas acima da expectativa média de analistas de R$2,5 bilhões, segundo dados da LSEG.