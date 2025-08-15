IMC tem prejuízo de R$32 milhões no 2º tri

(Reuters) - A International Meal Company (IMC) reportou na quinta-feira um prejuízo líquido de R$32,4 milhões no segundo trimestre, contra um resultado positivo de R$12,2 milhões um ano antes.

O grupo, que segregou a operação do KFC no Brasil em março, teve um aumento da receita líquida de 3,6%, para quase R$591 milhões, com o crescimento de 12,6% nas operações brasileiras a compensar parcialmente o desempenho negativo dos Estados Unidos.

A margem bruta da companhia cresceu para 35,8%, de 33,4%.