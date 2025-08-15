Japão diz que EUA não estão pressionando BC para aumentar juros, mas mercados não têm tanta certeza

"É um sinal dos EUA de que eles estão observando atentamente a política do Banco do Japão", disse Yuji Saito, consultor executivo da SBI FX Trade, sobre os comentários de Bessent, acrescentando que os mercados estão precificando a chance de um aumento de juros pelo banco central japonês nos próximos meses.

"Com os comentários de Bessent e o PIB de hoje, o Banco do Japão pode se ver encurralado" para aumentar os juros, acrescentou.

Em seus comentários mais explícitos sobre a política monetária do Japão, Bessent disse à Bloomberg na quarta-feira que o Banco do Japão provavelmente aumentará os juros, já que tem um "problema de inflação" e pode estar "atrasado" ao lidar com os riscos de alta dos preços.

Os comentários foram feitos no momento em que a alta dos custos dos alimentos e das matérias-primas mantém o núcleo da inflação japonesa acima da meta de 2% do banco central por mais de três anos, fazendo com que algumas autoridades do banco central se preocupem com os efeitos de segunda ordem sobre os preços.

O ministro da revitalização econômica do Japão, Ryosei Akazawa, que também supervisiona as negociações comerciais com os EUA, afastou a ideia de que Bessent estava pressionando o Banco do Japão.

"Ele absolutamente não estava pedindo ao Banco do Japão que aumente os juros", e estava apenas prevendo que poderia fazê-lo, disse Akazawa em uma coletiva de imprensa nesta sexta-feira.