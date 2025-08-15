Juros futuros fecham perto da estabilidade com dados dos EUA em foco

Entre os contratos longos, a taxa para janeiro de 2031 estava em 13,38%, ante 13,403% do ajuste anterior, e o contrato para janeiro de 2033 tinha taxa de 13,52%, ante 13,554%.

As atenções dos investidores estiveram voltadas quase integralmente para o cenário externo nesta sessão, onde avaliaram a publicação de uma série de indicadores econômicos da maior economia do mundo em busca de sinais sobre a trajetória da política monetária do Federal Reserve.

Entre os destaques, esteve um relatório que mostrou que as vendas no varejo norte-americano desaceleram em julho em relação ao mês anterior, em dado em linha com o esperado por economistas consultados pela Reuters. No mês, as vendas subiram 0,5%, ante um ganho de 0,9% em junho.

Outro relatório informou que os preços de importação nos EUA tiveram uma alta inesperada em julho, a 0,4%, ante uma queda de 0,1% no mês anterior e da estabilidade projetada em pesquisa da Reuters. Os números fomentaram temores sobre os impactos das tarifas dos EUA sobre a economia.

A da agenda cheia de dados -- que incluiu ainda números de confiança do consumidor e de produção manufatureira nos EUA --, o mercado pouco alterou as apostas de que o banco central do país deve retomar o ciclo de cortes na taxa de juros a partir de seu próximo encontro, em setembro.

Operadores estão precificando 84% de chance de uma redução de 0,25 ponto percentual na taxa em setembro, segundo dados da LSEG, abaixo dos 93% da véspera, mas ainda um patamar elevado de confiança no afrouxamento da política monetária.