Minério de ferro tem perda na semana com preocupações sobre demanda do setor imobiliário da China

O minério de ferro de referência de setembro na Bolsa de Cingapura era negociado estável, a US$102,05 a tonelada. O contrato perdeu 0,05% até agora nesta semana.

A produção de aço bruto da China caiu para uma mínima de sete meses em julho, 4% abaixo de junho, marcando o segundo declínio mensal consecutivo.

A retração reflete os esforços para conter o excesso de capacidade, enquanto as altas temperaturas e as fortes chuvas restringiram a atividade de construção ao ar livre.

Os preços das casas novas na China caíram 0,3% em julho em relação ao mês anterior, com a demanda permanecendo fraca, apesar de mais governos locais terem implementado incentivos para a compra de casas. O investimento em imóveis recuou 12% nos primeiros sete meses do ano em relação ao ano anterior.

Entretanto, as quedas ano a ano estão diminuindo nas cidades de nível um, dois e três. O governo central tem mantido os apelos para estabilizar o mercado nos últimos meses, sinalizando a possibilidade de mais apoio político.

Enquanto isso, uma retração na produção de aço nos últimos meses melhorou a lucratividade do setor, levando as margens para território positivo e abrindo espaço para uma alta dos preços do minério de ferro, disseram os analistas do ANZ.