Petróleo cai quase US$1 com aproximação de negociações entre Trump e Putin

Trump chegou ao Alasca nesta sexta-feira para sua cúpula com Putin, depois de dizer que quer ver um cessar-fogo na guerra na Ucrânia "hoje".

Trump disse que acredita que a Rússia está preparada para acabar com a guerra, mas também ameaçou impor sanções secundárias aos países que compram petróleo russo se não houver progresso nas negociações de paz.

Putin também chegou a Anchorage. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que a Rússia espera que as negociações tragam resultados, informou a agência de notícias russa Interfax.

"O presidente Trump provavelmente ameaçará com mais pressão tarifária sobre a Índia e, possivelmente, sobre a China, no que diz respeito às importações de petróleo da Rússia, se a reunião for paralisada, o que manterá o comércio do petróleo nervoso", disse Dennis Kissler, vice-presidente sênior de negociações da BOK Financial.

"Se for feito um anúncio de cessar-fogo, isso será considerado baixista para o petróleo no curto prazo", acrescentou Kissler.

Na semana, o WTI caiu 1,7%, enquanto o Brent recuou 1,1%.