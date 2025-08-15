Plataforma da Petrobras em Búzios alcança recorde de maior vazão por unidade na empresa

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O navio plataforma da Petrobras Almirante Tamandaré alcançou a maior vazão de produção por unidade da história da companhia, três meses antes da data prevista, no campo de Búzios, no pré-sal da Bacia de Santos, informou a petroleira em comunicado nesta sexta-feira.

A capacidade máxima de produção do navio plataforma Almirante Tamandaré, de 225 mil barris/dia, foi alcançada com cinco poços e após 179 dias do início da produção, que ocorreu em fevereiro.

Em nota, a diretora de Engenharia, Tecnologia e Inovação da Petrobras, Renata Baruzzi, disse que a capacidade média das plataformas é em torno dos 150 mil barris por dia de petróleo.