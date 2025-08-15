Preços de importados dos EUA sobem em julho por alta dos custos de bens de consumo

Embora os preços de importados não incluam tarifas, as leituras elevadas sugerem que os países exportadores não estão cortando os preços para compensar o impacto sobre os consumidores dos custos mais altos das tarifas.

No período de 12 meses até julho, os preços de importados caíram 0,2%, depois de terem recuado 0,5% em junho.

Na quinta-feira, os dados sobre a inflação ao produtor mostraram um aumento nos preços dos produtos, excluindo os componentes voláteis de alimentos e energia, reforçando as expectativas dos economistas de que a inflação ao consumidor vai acelerar nos próximos meses, apesar do que até agora tem sido um repasse moderado das tarifas.

Os preços dos combustíveis importados aumentaram 2,7% em julho, depois de terem subido 0,8% em junho. Os preços dos alimentos diminuíram 0,1%, depois de terem caído 1,3% no mês anterior. Excluindo combustíveis e alimentos, os preços de importados avançaram 0,3%, de recuo de 0,1% em junho. Nos 12 meses até julho, o núcleo dos preços de importados aumentaram 0,8%.

Isso reflete parcialmente a fraqueza do dólar em relação às moedas dos principais parceiros comerciais dos Estados Unidos. O dólar ponderado pelo comércio caiu cerca de 6,7% este ano.

(Reportagem de Lucia Mutikani)