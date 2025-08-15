Premiê da Índia promete proteger agricultores, cortar impostos e promover autossuficiência em meio às tensões tarifárias

Ele também anunciou que a Índia criará um novo sistema de defesa chamado "Sudarshan Chakra" após o conflito militar de quatro dias da Índia com o Paquistão em maio.

Ele não entrou em detalhes, mas um comunicado do governo disse que o sistema tem como objetivo neutralizar as infiltrações inimigas e aumentar a capacidade ofensiva da Índia.

Os círculos políticos e de defesa indianos têm se referido informalmente ao sistema de defesa aérea russo S-400 - que desempenhou um papel fundamental durante os combates com o Paquistão - como Sudarshan Chakra em homenagem a uma arma mitológica hindu.

Modi estava se dirigindo à nação por ocasião do Dia da Independência, no momento em que Nova Délhi tem enfrentado dificuldades com as tarifas de Trump e o colapso das negociações comerciais, em grande parte devido a diferenças sobre as importações de produtos agrícolas e lácteos norte-americanos.

"Agricultores, pescadores e criadores de gado são nossas principais prioridades", disse Modi em seu habitual discurso anual nas muralhas do Forte Vermelho, em Nova Délhi.

"Modi se posicionará como uma muralha contra qualquer política que ameace seus interesses. A Índia nunca fará concessões quando se trata de proteger os interesses de nossos agricultores", disse ele.