Presidente do Fed de Chicago diz querer mais garantias sobre inflação para cortar juros em setembro

O banco central dos EUA tem mantido sua taxa de juros inalterada durante todo o ano, enquanto monitora o impacto das tarifas mais altas do governo do presidente Donald Trump, que as autoridades do Fed esperam que aumente a inflação e o desemprego e desacelere a economia.

Até o momento, os dados não confirmaram seus piores temores. Com a desaceleração da economia, tanto os economistas quanto os mercados esperam que o Fed comece a cortar os juros novamente no próximo mês.

Ainda assim, houve alguns sinais preocupantes sobre a inflação, junto de sinais mistos sobre a continuidade dos gastos ainda fortes dos consumidores. Os dados desta sexta-feira foram um exemplo disso.

As vendas no varejo dos EUA subiram 0,5% no mês passado, após uma revisão para cima de 0,9% em junho, informou o Departamento de Comércio. Isso aliviou algumas preocupações de que a baixa nos ganhos mensais de emprego nos últimos três meses sinalizava uma possível queda na atividade econômica.

A produção manufatureira permaneceu inalterada ante junho, segundo um relatório separado, um pouco melhor do que o previsto, mas a produção de caminhões pesados, que é vista como um indicador antecipado da demanda por equipamentos para entrega de mercadorias, caiu para o nível mais baixo desde outubro.

No entanto, um outro relatório desta sexta-feira mostrou que os preços de importação subiram 0,4% em julho, em meio a um forte aumento no custo dos bens de consumo.