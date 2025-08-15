Produção manufatureira dos EUA fica estagnada em julho

A produção de veículos automotores e peças caiu 0,3% no mês passado, depois de ter recuado 2,5% em junho. Os fabricantes de automóveis normalmente fecham as linhas de produção em julho para as férias de verão, bem como para manutenção e reequipamento para novos modelos. Excluindo os veículos automotores, a produção das fábricas caiu 0,1%, depois de ter aumentado 0,5% em junho.

"As tarifas sobre vários insumos para a produção, em especial os insumos de aço e alumínio, podem significar paralisações mais longas ou mais amplas neste verão", disse Veronica Clark, economista do Citigroup.

O presidente Donald Trump impôs um imposto de 50% sobre o aço e o alumínio, bem como um imposto de 25% sobre veículos automotores e peças. Trump defendeu as tarifas como necessárias para reavivar a base industrial dos EUA, embora os economistas argumentem que isso não pode ser feito em um curto período de tempo, citando os altos custos de produção e mão de obra como um dos desafios.

A produção de mineração caiu 0,4%, depois de ter diminuído 0,3% no mês anterior. A produção de serviços públicos caiu 0,2% após aumento de 1,8% em junho.

A produção industrial geral caiu 0,1%, depois de ter crescido 0,4% em junho. Na comparação anual, a produção industrial avançou 1,4% em julho.

(Reportagem de Lucia Mutikani)