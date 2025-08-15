Vendas no varejo dos EUA sobem em julho

WASHINGTON (Reuters) - As vendas no varejo dos Estados Unidos aumentaram de forma sólida em julho, impulsionadas pela forte demanda por veículos automotores e por promoções da Amazon e do Walmart, embora um mercado de trabalho em desaceleração e os preços mais altos dos produtos possam conter o crescimento dos gastos dos consumidores no terceiro trimestre.

As vendas no varejo aumentaram 0,5% no mês passado, após alta revisada para cima de 0,9% em junho, informou o Census Bureau do Departamento de Comércio nesta sexta-feira.

Economistas consultados pela Reuters previam que as vendas no varejo, que são em sua maioria mercadorias e não são ajustadas pela inflação, avançariam 0,5%, depois de um aumento de 0,6% relatado anteriormente em junho.