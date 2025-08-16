Questionado sobre Eduardo, Alckmin diz lamentar trabalho de 'maus brasileiros' contra o país

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse hoje que lamenta que brasileiros trabalhem "contra o interesse do país" ao ser questionado sobre o encontro do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent.

"(Quero) lamentar que maus brasileiros trabalhem contra o interesse do país e, aliás, de maneira injusta", disse Alckmin a jornalistas.

O parlamentar afirmou ontem em publicação no X que havia participado de uma reunião "excelente" com Bessent em 13 de agosto, dias depois de o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ter dito que uma conversa com o secretário norte-americano agendada para o mesmo dia havia sido desmarcada.