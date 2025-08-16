Bolsonaro deixa prisão domiciliar para realizar exames em hospital de Brasília

"(Bolsonaro) deverá seguir com o tratamento da hipertensão arterial, do quadro de refluxo e medidas preventivas de broncoaspiração, sendo liberado às 13h58", completou a equipe médica.

Bolsonaro havia recebido autorização do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para deixar a prisão domiciliar a fim de comparecer ao hospital na terça-feira. Na decisão, Moraes havia permitido que o ex-presidente permanecesse no local de seis a oito horas.

No pedido visto pela Reuters, os advogados de Bolsonaro haviam argumentado que a solicitação foi motivada após avaliação do quadro de saúde. Entre os exames solicitados, estavam coletas de sangue e urina, três tomografias, duas ultrassonografias, um ecocardiograma e uma endoscopia digestiva.

No início do mês, Moraes determinou a prisão domiciliar de Bolsonaro por considerar que houve reincidência do descumprimento de medidas cautelares impostas anteriormente contra ele, como a proibição de usar redes sociais direta ou indiretamente.

O ex-presidente é réu em um julgamento no STF por tentativa de golpe de Estado, marcado para iniciar em 2 de setembro.

(Reportagem de Fernando Cardoso, em São Paulo; Reportagem adicional de Luciana Magalhães)