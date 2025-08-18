Ações da China sobem para máxima em uma década por alívio em tensões tarifárias e rotação de fundos

HONG KONG (Reuters) - As ações da China fecharam em seu nível mais alto desde 2015 nesta segunda-feira, ampliando os ganhos de meses em meio ao alívio das tensões comerciais e pela abundância de liquidez, ao mesmo tempo em que levaram a capitalização de mercado a um pico recorde.

No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 0,85%, atingindo o nível de fechamento mais alto desde agosto de 2015. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,88%, atingindo um pico de dez meses, enquanto o índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 0,37%.

O índice de referência de Xangai já avançou cerca de 22% desde a mínima atingida no início de abril, impulsionado pela prorrogação da trégua comercial entre os EUA e a China, pela repressão de Pequim à concorrência excessiva e pela rotação de fundos de títulos para ações, o que, segundo operadores, inundou o mercado com liquidez.