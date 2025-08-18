Ações europeias têm pouca variação enquanto mercados aguardam negociações sobre a Ucrânia

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, vai se reunir com Trump e outros líderes europeus em uma tentativa de chegar a um acordo de paz que não favoreça Moscou.

Trump se reuniu com o presidente russo, Vladimir Putin, na sexta-feira e concordou que um acordo de paz deveria ser trabalhado sem um cessar-fogo.

O índice europeu que acompanha as ações do setor aeroespacial e de defesa subiu 0,7%, depois de cair na última sessão.

"Se conseguirmos chegar a um acordo de paz, é provável que o mercado considere isso de forma positiva, mas isso ainda não está claro neste momento, já que os dois lados parecem bastante distantes", disse Kiran Ganesh, estrategista de múltiplos ativos do UBS Global Wealth Management.

"Não temos muita clareza sobre como eles (catalisadores importantes do mercado) podem se desenvolver, e por isso o mercado tem estado sem direção."

A maioria dos setores do índice de referência STOXX 600 teve baixa, com as quedas de 1,6% e 0,5% nas mineradoras e nos bancos pesando mais.