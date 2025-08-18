AGU aciona Meta contra robôs acusados de promoverem erotização infantil

BRASÍLIA (Reuters) - A Advocacia-Geral da União (AGU) enviou uma notificação extrajudicial à Meta em que pede a imediata exclusão das redes sociais da empresa de robôs de inteligência artificial que, segundo o órgão, simulam perfis com linguagem e aparência infantil, com permissão de manutenção de diálogos de cunho sexual com os usuários, segundo comunicado da AGU.

A AGU pede que a Meta indisponibilize todos os chatbots de suas plataformas que utilizam linguagem infantil para propagar conteúdo sexual e que a empresa esclareça quais medidas estão sendo adotadas para garantir a proteção de crianças e adolescentes, incluindo ações para que eles não tenham acesso a conteúdo sexual ou erótico. A Meta controla as plataformas Instagram, Facebook e WhatsApp.

Procurada por e-mail, a Meta não respondeu de imediato a pedido de comentário da Reuters.