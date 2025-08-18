Arm contrata diretor de chips de IA da Amazon para apoiar esforços internos

Por Max A. Cherney

SAN FRANCISCO (Reuters) - A Arm Holdings contratou Rami Sinno, ex-diretor de chips de inteligência artificial da Amazon.com, para reforçar os planos da empresa de desenvolver seus próprios chips completos, segundo uma fonte familiarizada com o assunto.

Sinno foi responsável por ajudar no desenvolvimento dos chips de IA próprios da Amazon, chamados Tranium e Inferentia, projetados para construir e executar grandes aplicações de IA.