BC alerta sobre possível ataque a sistema de pagamentos, diz Febraban

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou nesta segunda-feira ter recebido um alerta do Banco Central sobre a identificação de movimentação atípica no mercado relacionada à busca por operadores da criptomoeda Tether, associada a um possível ataque a participantes do sistema de pagamentos brasileiro.

O alerta foi emitido na tarde de domingo, segundo a Febraban.

De imediato, a Febraban comunicou aos seus bancos filiados que participam de seus Comitês de Prevenção a Fraudes e de Cyber Segurança para que tomassem todas as iniciativas possíveis para se evitar o possível ataque, disse, por meio de nota.