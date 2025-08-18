BHP vende ativos de cobre no Brasil para CoreX por até US$465 milhões

A CoreX não respondeu de imediato a um pedido de comentário.

"Esta transação segue a revisão estratégica de 2024, que concluiu que os ativos de Carajás se beneficiariam de proprietários que priorizassem as operações e desenvolvessem os ativos em todo o seu potencial de crescimento", disse a BHP.

O ativo de Carajás produziu 9,4 mil toneladas de cobre nos 12 meses até junho, de acordo com a BHP.

Sob o acordo, a BHP receberá US$240 milhões na conclusão do negócio e até US$225 milhões como pagamentos contingentes que podem começar já em 2027, baseados em uma série de metas relacionadas à produção e ao projeto.