China continuará estimulando o consumo, diz premiê

HONG KONG (Reuters) - A China continuará a impulsionar o consumo e a proteger as condições de vida das pessoas, expandindo a tendência positiva de crescimento do país, disse o primeiro-ministro Li Qiang em uma reunião plenária do Conselho de Estado nesta segunda-feira.

Li, cujos comentários foram transmitidos pela emissora estatal chinesa China Central Television, disse que as autoridades se esforçarão para atingir a meta de crescimento econômico para o ano inteiro, estabelecida em cerca de 5%.

A China "permanecerá calma e responderá ativamente a várias incertezas", disse Li, observando um "ambiente externo severo e complexo".