Dólar sobe na esteira de ganhos no exterior com incertezas geopolíticas no radar

Às 17h11, na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 0,73%, a R$5,453 na venda.

O movimento do real nesta sessão teve como pano de fundo a busca dos agentes por ativos seguros, ainda em reação a uma cúpula na sexta-feira entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, que acabou sem acordo para acabar com a guerra na Ucrânia.

Apesar dos relatos de progresso feitos pelas duas partes após a reunião dos líderes, não houve entendimentos concretos na cúpula ou mesmo o acordo por um cessar-fogo, deixando os mercados pessimistas quanto à possibilidade de resolução do conflito.

Os investidores monitoraram ao longo desta segunda-feira um encontro de Trump com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, conforme o mandatário norte-americano busca convencer o lado ucraniano a aceitar um acordo de paz.

Na reunião, Trump afirmou que os EUA "ajudariam" a Europa a fornecer segurança para a Ucrânia como parte de qualquer acordo para acabar com a guerra. Ele também expressou esperança de que possa haver uma reunião trilateral com Putin e o presidente ucraniano.

"Desde cedo, (o dólar) abriu com viés de alta e aí consolidou o movimento de valorização, à medida que a agenda andava, sobretudo a agenda geopolítica", disse Fernando Bergallo, diretor de operações da FB Capital.