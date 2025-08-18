Dólar tem leve alta com encontro Trump-Zelenskiy e simpósio de Jackson Hole em foco

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha alta de 0,42%, a R$5,436 na venda.

Os movimentos do real tinham como pano de fundo a força da moeda norte-americana no exterior, que avançava sobre seus pares fortes e emergentes, uma vez que os agentes financeiros demonstravam aversão ao risco diante das incertezas geopolíticas e econômicas no horizonte.

Os mercados ainda avaliavam o resultado de uma cúpula entre Trump e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, na sexta-feira para discutir a guerra na Ucrânia. O encontro não gerou acordos ou entendimento por um cessar-fogo, mas ambos os lados relataram que progressos foram feitos.

Na esteira da reunião no Alasca, Trump convidou o presidente ucraniano para uma nova visita à Casa Branca nesta segunda, que contará ainda com a presença de vários líderes europeus, à medida que o presidente norte-americano tentará convencer Zelenskiy a aceitar um acordo de paz.

O grande receio é de que o encontro termine como a conversa de fevereiro, quando Trump e o vice-presidente dos EUA, JD Vance, protagonizaram uma bronca pública a Zelenskiy.

"A agenda mantém a atenção do investidor voltada ao risco global. A abertura da semana tende a ser de cautela... com volatilidade à vista diante de qualquer surpresa nos indicadores ou nos bastidores da geopolítica", disse Diego Costa, head de câmbio para o Norte e Nordeste da B&T XP.