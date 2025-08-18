Dólar tem leve alta na abertura com encontro entre Trump e Zelenskiy em foco

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar à vista tinha alta ante o real nas primeiras negociações desta segunda-feira, com investidores de olho em uma reunião entre os presidentes dos Estados Unidos e da Ucrânia em Washington, enquanto se posicionam para acompanhar o simpósio de Jackson Hole durante a semana.
Às 9h05, o dólar à vista subia 0,18%, a R$5,4090 na venda.
Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha alta de 0,26%, a R$5,427.
Na sexta-feira, o dólar à vista fechou em baixa de 0,34%, a R$5,3994.
O Banco Central fará nesta sessão um leilão de até 35.000 contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 1º de setembro de 2025.
(Por Fernando Cardoso)
