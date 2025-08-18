Eletrobras contrata C3 AI para aplicar inteligência artificial na transmissão de energia

O valor do acordo não foi divulgado.

A aposta da Eletrobras na inteligência artificial ocorre em momento em que os investimentos em redes elétricas ganham relevância em todo o mundo, tanto como preparação para uma operação mais complexa e dinâmica de matrizes elétricas diversificadas, quanto como reforço de segurança diante de eventos climáticos extremos e outras ocorrências.

No Brasil, um dos principais desafios enfrentados pelas transmissoras são os incêndios nas proximidades de linhas e subestações. No ano passado, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) registrou um recorde de 931 desligamentos de linhas de transmissão da rede básica provocados por queimadas.

Em comunicado, as empresas afirmaram que o uso da inteligência artificial amplia a resiliência e a confiabilidade da rede elétrica em larga escala, ao ajudar, por exemplo, a corrigir falhas com mais rapidez.

Nessas ocorrências, a solução da C3 AI identifica alarmes e agrupamentos de incidentes, determina os equipamentos e subestações afetados e fornece suporte à tomada de decisão em menos de dez segundos -- um processo que anteriormente podia levar de vários minutos a algumas horas, apontou a Eletrobras.

"Estamos modernizando processos críticos de monitoramento da rede, o que nos permite responder a incidentes de forma mais eficaz e ágil, garantindo estabilidade e disponibilidade do sistema", disse Pablo Flores, gerente executivo de Proteção, Automação e Controle de Sistemas de Operação da Eletrobras.