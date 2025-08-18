Demanda constitucionalmente impossível dos EUA barra negociações sobre tarifaço, diz Haddad

A tarifa de 50% sobre uma série de produtos brasileiros foi imposta pelo governo do presidente Donald Trump sob o argumento de que o ex-presidente Jair Bolsonaro sofre uma "caça às bruxas" pelo Judiciário brasileiro.

Haddad disse que o Brasil está disposto a negociar comercialmente com os Estados Unidos, mas que no momento não existe disposição de Washington para conversar. Ao mesmo tempo, ele disse "não acreditar" que o impasse com os EUA durará um ou dois anos, quando foi questionado se a economia brasileira resistiria a esse período de tarifas elevadas.

"Eu não acredito que isso vai acontecer, em primeiro lugar. Em segundo lugar, hoje o comércio com os Estados Unidos representa metade do que representava no começo do século", afirmou.

"E pelo andar dos acontecimentos, eu acredito, infelizmente, que o comércio bilateral vai cair ainda mais", previu.

Haddad afirmou, ao mesmo tempo, que Brasil e EUA têm grande potencial de parcerias e que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem interesse em concretizá-las com Washington.

No evento, Haddad disse ainda estar "um pouco preocupado" com o patamar atual da taxa básica de juros, atualmente em 15% ao ano, o que classificou como "ultra restritivo". Ele também previu que a inflação ficará dentro da banda de tolerância da meta no ano que vem e assegurou que o governo cumprirá seus compromissos fiscais neste ano.