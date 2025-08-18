IBC-Br recua em junho mas termina 2º tri com expansão de 0,3%, mostra BC

A leitura do mês frustrou a expectativa em pesquisa da Reuters de avanço de 0,05%, depois de o IBC-Br ter recuado 0,7% em maio.

O resultado levou o índice do Banco Central a fechar o segundo trimestre com crescimento de 0,3%, segundo dados dessazonalizados.

O IBGE divulgará os dados do PIB do segundo trimestre em 2 de setembro. Segundo os dados do instituto, no primeiro trimestre o PIB expandiu 1,4% sobre os três meses anteriores.

"A leitura desses números sob a ótica macroeconômica aponta para uma economia em fase de transição. A queda marginal na margem sugere certa fragilidade no curto prazo, refletindo os efeitos da política monetária ainda restritiva, com juros elevados que inibem crédito e consumo", disse Ariane Benedito, economista-chefe do PicPay.

A abertura dos dados dessazonalizados do BC mostrou que em junho a agropecuária teve retração de 2,3%, recuando 3,1% no segundo trimestre.

Já a indústria contraiu 0,1% no mês, enquanto os serviços avançaram 0,1%. No trimestre, os setores registraram respectivamente ganhos de 0,1% e 0,7%.