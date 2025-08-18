Ibovespa fecha em alta puxado por bancos e com Raízen em destaque

Na visão do analista de investimentos Gabriel Mollo, da Daycoval Corretora, a bolsa paulista continuou apoiada pela "surpresa positiva" com a temporada de balanços, que caminha para o final, com agentes monitorando uma possível solução para o conflito entre a Ucrânia e a Rússia.

"Se isso realmente acontecer, se houver as trocas de território, o risco deve diminuir bastante", afirmou.

Nesta segunda-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que é possível chegar a um acordo de paz para a guerra na Ucrânia, ao se reunir com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, e com líderes europeus. No fim de semana, Trump se reuniu com o presidente russo, Vladimir Putin.

Além dos movimentos relacionados à temporada de balanços, o estrategista Felipe Paletta, da EQI Research, também pontuou que o começo da semana trouxe alguns elementos que corroboram as perspectivas de que um cenário para a queda da Selic começa a se aproximar. "Essa discussão continua bastante forte", disse.

Ele citou as estimativas para o IPCA de 2025 abaixo de 5% pela primeira vez desde o início de janeiro na pesquisa Focus e o IBC-Br de junho mostrando que a economia iniciou um processo de arrefecimento.

A bolsa paulista descolou mais uma vez de Wall Street, onde o S&P 500 fechou praticamente estável nesta segunda-feira, no começo de uma semana carregada com balanços corporativos de grandes varejistas, além do simpósio anual do Federal Reserve em Jackson Hole, entre 21 e 23 de agosto.