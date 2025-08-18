Ibovespa avança com Raízen entre destaques; Prio recua

Por volta de 11h10, o Ibovespa, principal referência do mercado acionário brasileiro, subia 0,49%, a 137.010,69 pontos. O volume financeiro somava R$4 bilhões.

Na visão de analistas do BB Investimentos, após o encerramento da temporada de resultados "predominantemente positiva", investidores devem monitorar os dados de inflação e atividade no mercado doméstico.

Eles acrescentaram que investidores devem dosar o apetite a risco com base nas expectativas de que o momento de início do ciclo de corte de juros pelo Banco Central esteja mais próximo do que o precificado nas últimas semanas.

A B3 também divulgou a segunda prévia para o Ibovespa que irá vigorar nos últimos quatro meses do ano, com manutenção da entrada das ações da construtora Cury e a saída dos papéis da produtora de açúcar e etanol São Martinho.

DESTAQUES

- RAÍZEN PN disparava 11,54%, tendo no radar reportagem de O Globo no fim de semana afirmando que a Petrobras está estudando diversas possibilidades para investir na companhia. O salto nos papéis da maior produtora global de açúcar e etanol de cana também vem após os mesmos desabarem mais de 16% na semana passada, com prejuízo trimestral bilionário em meio a aumento de dívida. COSAN ON subia 4,93%.