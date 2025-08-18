IGP-10 volta a subir em agosto após 4 meses de quedas

O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-10), que mede a variação dos preços no atacado e responde por 60% do índice geral, subiu 0,06% em agosto, depois de recuar 2,42% no mês anterior.

"Sob influência das fortes altas registradas no minério de ferro entre julho e agosto — e, em menor intensidade, na soja em grão —, o IPA voltou a subir após cinco meses consecutivos de queda", disse em nota Matheus Dias, economista do FGV IBRE.

No IPA, o minério de ferro passou a subir 9,37% em agosto, de queda de 6,83% em julho. Já a soja em grão teve alta de 2,47%, contra avanço de 0,66% antes.

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC-10), que responde por 30% do índice geral, registrou a alta de 0,18% no mês, depois de avanço de 0,13% em julho.

A aceleração da inflação ao consumidor se deu mesmo com queda de 0,26% do grupo Alimentação. O IPC-10 foi pressionado pelos avanços de 0,78% em Saúde e Cuidados Pessoais e de 1,30% de Despesas Diversas.

O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-10), por sua vez, subiu 0,82% em agosto, depois de uma alta de 0,57% em julho.