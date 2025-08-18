Juros futuros sobem com percepção de risco em meio a incertezas geopolíticas

Entre os contratos longos, a taxa para janeiro de 2031 estava em 13,49%, em alta de 11 pontos-base ante 13,375% do ajuste anterior, e o contrato para janeiro de 2033 tinha taxa de 13,64%, com ganho de 11 pontos ante 13,525%.

Desde cedo, os investidores globais ficaram de olho no resultado de um encontro entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, para discutir um possível acordo de paz para a guerra na Ucrânia.

A reunião ocorreu na esteira de uma cúpula na sexta-feira entre Trump e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, em que os dois líderes relataram que progressos foram feitos. Mas a falta de acordos ou de entendimento por um cessar-fogo deixaram os mercados mais pessimistas com o futuro do conflito.

Analistas avaliaram que Trump parece ter adotado, depois da cúpula, a abordagem de Putin para a guerra, defendendo um acordo de paz sem a necessidade do congelamento do conflito.

"O destaque fica para a percepção de riscos geopolíticos. Havendo a possibilidade de desescalada no conflito, isso tende a diminuir os prêmios de riscos geopolíticos e aumentar o apetite por risco", disse Leonel Mattos, analista de Inteligência de Mercado da StoneX.

Já no encontro com Zelenskiy nesta segunda, Trump afirmou que os EUA "ajudariam" a Europa a fornecer segurança para a Ucrânia como parte de qualquer acordo para acabar com a guerra. Ele também expressou esperança de que possa haver uma reunião trilateral com Putin e o presidente ucraniano.