Petrobras contrata 4 navios de apoio com OceanPact por R$3,2 bi

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Petrobras assinou um contrato de R$3,2 bilhões com a companhia de embarcações de apoio marítimo OceanPact para o afretamento de quatro navios do tipo RSVs, por quatro anos, informou a prestadora de serviço à Reuters nesta segunda-feira.

Os navios serão empregados em operações com veículos operados remotamente (ROVs) para inspeção de estruturas submarinas, manutenção preventiva e corretiva, instalação e remoção de equipamentos submarinos, entre outras atividades, nas unidades da Petrobras.

O nome das embarcações contratadas são Parcel do Bandolim, Parcel das Timbebas, Parcel das Paredes e Parcel dos Reis.