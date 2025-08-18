Petrobras lançará ainda em 2025 licitação para reaproveitamento da P-37

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Petrobras lançará em 2025 uma licitação para reaproveitamento da plataforma P-37, disse nesta segunda-feira a diretora de engenharia, tecnologia e inovação da companhia, Renata Baruzzi, durante evento no Rio de Janeiro.

"Devemos ainda este ano ter uma licitação para a primeira etapa de um reaproveitamento de plataforma, que vai ser a P-37", declarou ela, durante um evento do setor naval no Centro Cultural da FGV.

"Vamos em um primeiro momento fazer o desmantelamento daquilo que a gente avaliou que não vai ser utilizado, e em paralelo desenvolver um projeto para usar este casco", acrescentou.