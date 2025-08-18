Powell já usou discursos em Jackson Hole para alertar sobre inflação e desemprego; agora ele está dividido

As autoridades do Fed estão divididas entre o risco de uma inflação mais alta ou de um desemprego mais elevado. Tanto os investidores quanto o governo do presidente Donald Trump têm fortes expectativas de que os juros cairão na reunião de setembro do Fed, independentemente disso.

No entanto, o fato de os juros serem ou não reduzidos pode ser menos importante do que a forma como Powell definirá os próximos passos na avaliação de uma economia que, segundo algumas medidas, está desacelerando, mas que, segundo outras, continua saudável, com sinais de aumento de preços ainda por vir.

Embora Powell tenha mudado de abordagem quando necessário, o momento atual pode fazer com que ele ainda esteja dividido entre as metas do Fed de preços estáveis e baixo desemprego.

"O Powell que eu conheço quer ser dependente dos dados e não tomar uma decisão antes do necessário", disse o ex-vice-chair do Fed Richard Clarida, agora consultor econômico global da Pimco.

"Se eles fizerem cortes em setembro, haverá uma discussão sobre comunicação. O que estamos comunicando? É só um e esperar? O primeiro de cinco ou seis? Mesmo que eles queiram cortar, a comunicação pode ser um desafio."

O discurso de Powell encerrará oito anos tumultuados no cargo, pontuados por uma pandemia global, um surto de inflação que levou a aumentos recordes dos juros e um fluxo incessante de insultos pessoais do presidente Trump.