Prio diz que FPSO Peregrino foi interditado pela ANP

SÃO PAULO (Reuters) - A petrolífera Prio anunciou nesta segunda-feira que a Agência Nacional do Petróleo (ANP) decidiu interditar a plataforma flutuante Peregrino, operada atualmente pela Equinor, segundo fato relevante ao mercado.

Segundo a companhia brasileira, a agência exigiu "pontos de melhorias", com os principais deles sendo "documentação de gestão e análise de risco e adequações de sistema de dilúvio".

A empresa estimou que os trabalhos para resolver as pendências vão levar três a seis semanas para serem cumpridos integralmente.