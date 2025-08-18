Sabesp mostra avanço em fator de universalização em julho

SÃO PAULO (Reuters) - A Sabesp anunciou na noite de sexta-feira que avançou em uma das métricas de universalização de serviços em julho que forma o chamado "Fator U", usado para cálculo de reajuste tarifário, segundo comunicado da companhia de saneamento paulista ao mercado.

A empresa afirmou que o indicador "novas Economias de água (ICA)", ou ligações, no acumulado de 2024 e 2025 somaram 513.176, equivalente a 118% da meta para o ano 1.

Porém, o indicador "novas economias de esgoto (ICE)" do mês passado ficou em 545.222 no mesmo período, correspondente a 93% da meta.