Soho House vai fechar capital em acordo de US$2,7 bi; Ashton Kutcher integrará conselho

O ator e investidor em tecnologia Ashton Kutcher também se juntará ao conselho da Soho após o acordo, e o veterano da hotelaria Neil Thomson substituirá Thomas Allen como diretor financeiro, com efeito imediato.

"No entanto, a Soho House vai precisar de mais do que o brilho das celebridades para garantir seu futuro a longo prazo", disse Susannah Streeter, chefe de finanças e mercados da Hargreaves Lansdown.

"Sua rápida expansão nos últimos anos levantou preocupações de que o rótulo de 'exclusivo' estivesse perdendo força", enquanto a retração mais ampla nos gastos dos consumidores no setor de hospitalidade aumentou a pressão, já que a Soho depende de compras internas, como refeições e entretenimento, acrescentou Streeter.

A Soho House foi fundada pelo restaurateur Nick Jones em 1995, na Greek Street em Londres, acima de seu restaurante Café Boheme, como um ponto de encontro para pessoas criativas. Hoje, o clube tem operações na Europa, América do Norte e Ásia.

No entanto, menos de três anos após abrir capital em Nova York, a Soho começou a considerar voltar a ser uma empresa de capital fechado, já que enfrentava dificuldades para gerar lucro apesar do crescimento no número de associados e na receita.

Sob o novo acordo, a MCR Hotels ficará com as ações listadas em bolsa da Soho, enquanto o fundador Nick Jones e o presidente-executivo Ron Burkle, juntamente com sua firma de investimentos Yucaipa, manterão o controle majoritário do negócio.