Vale não possui mais barragens em nível de emergência 3 em seu portfólio

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Vale reduziu o nível de emergência de sua barragem Forquilha III, na mina Fábrica, de 3 para 2 e, com isso, não tem mais estruturas em seu portfólio no mais alto patamar de risco em seu portifólio, informou a mineradora nesta segunda-feira em comunicado ao mercado.

Diversas barragens da companhia haviam sido classificadas em altos níveis de emergência a partir de uma ampla revisão em métodos de segurança depois que uma barragem da empresa se rompeu em Brumadinho (MG), em 2019, deixando 270 mortos, além de ter atingido comunidades, rios e florestas.

O rompimento de Brumadinho ocorreu poucos anos após o rompimento de barragem da Samarco -- joint venture da Vale com a BHP -- em Mariana, com a morte de 19 pessoas e um amplo impacto socioambiental até o mar do Espírito Santo.