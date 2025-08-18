Vendas e lançamentos de imóveis no Brasil sobem no 1º semestre, diz Cbic

Os números do semestre seguiram tendo como respaldo o desempenho dos lançamentos e das vendas dentro do programa MCMV, que em abril ganhou novos parâmetros de renda e uma faixa adicional voltada para famílias com renda mensal até R$12 mil - o que deve seguir dando suporte ao setor imobiliário.

As comercializações dentro do programa habitacional saltaram 25,8% no primeiro semestre versus um ano antes, enquanto os lançamentos subiram 7,8% na mesma base. Quando o recorte é o segundo trimestre, no entanto, os lançamentos caíram 15,5% ante os meses de abril a junho de 2024, e as vendas subiram 11,9%.

Em termos gerais, o volume de moradias lançadas também caiu no segundo trimestre em relação ao registrado nos três meses encerrados em junho do ano passado (-6,8%), embora as vendas tenham apresentado alta (+2,6%) na mesma comparação.

"Com as vendas crescendo mais que os lançamentos, a oferta final de imóveis novos que estavam disponíveis para comercialização caiu 4,1% entre junho de 2024 e junho de 2025, num total de 290 mil", disse a Cbic em apresentação.

"Isso representa a menor taxa de escoamento da oferta já registrada no indicador nacional, com 8,2 meses sendo necessários para que todos esses imóveis se esgotem."

(Por Patricia Vilas Boas)