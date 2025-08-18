Wall St oscila pouco com foco em balanços do varejo e cúpula de Jackson Hole

Os investidores também monitorarão de perto os balanços de Walmart, Home Depot e Target, entre outros, que serão divulgados nesta semana, para determinar como a incerteza comercial e as expectativas de inflação têm afetado os consumidores dos EUA.

Dados de sexta-feira mostraram que, embora as vendas no varejo estejam aumentando de forma geral, conforme previsto, a confiança do consumidor em geral foi afetada pelos crescentes temores de inflação.

O Dow Jones subia 0,02%, a 44.953,41 pontos. O S&P 500 tinha queda de 0,01%, a 6.449,14 pontos, enquanto o Nasdaq Composite recuava 0,07%, a 21.608,77 pontos.

Sete dos 11 setores do S&P 500 subiam, com as ações do setor de saúde liderando com um aumento de 0,5%, já que a UnitedHealth ganhava 2,3%, ampliando seu salto de quase 12% na sessão anterior.

Operadores continuam precificando um corte de 25 pontos-base pelo Fed no próximo mês, embora tenham reduzido suas expectativas de outro corte neste ano, de acordo com dados compilados pela LSEG.

Os mercados esperam que a conferência do Fed em Jackson Hole, entre 21 e 23 de agosto, onde o chair Jerome Powell discursará, possa oferecer mais clareza sobre as perspectivas para a política monetária do banco central.