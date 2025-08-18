XP tem lucro recorde de R$1,3 bi no 2º tri, mas queda em captação

SÃO PAULO (Reuters) - A XP Inc reportou nesta segunda-feira lucro líquido de R$1,32 bilhão no segundo trimestre, alta de 18% em relação ao mesmo período do ano passado, um resultado recorde, com melhora na receita do varejo e rentabilidade.

Estimativas compiladas pela LSEG apontavam lucro de R$1,26 bilhão para a companhia, um dos principais provedores de produtos e serviços financeiros no Brasil.

No segundo trimestre, contudo, a XP registrou uma captação líquida total de apenas R$10 bilhões, bem menor do que os R$32 bilhões no mesmo período de 2024 e dos R$24 bilhões nos primeiros três meses do ano.